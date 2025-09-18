Россия
В России прокомментировали атаку ВСУ на нефтехимический комплекс вдали от границы

Депутат Чепа заявил о необходимости установить модели атаковавших Башкирию БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Необходимо установить, откуда были запущены, а также модели беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Естественно, мы относимся к этому отрицательно. Надо разобраться, откуда они были запущены и что это за дроны», — прокомментировал атаку Чепа.

Депутат заявил, что Вооруженным силам России (ВС РФ) нужно наносить ответные удары, чтобы остановить действия ВСУ.

«Мы не наносим удар по инфраструктуре Украины, чтобы не страдали мирные люди. Мы понимаем, что впереди зима. Если сейчас нанести удары по энергетическим объектам, по газовому хозяйству, то зимой люди будут мерзнуть. Но надо какие-то действия предпринимать. Если их не делать, то Украина будет продолжать», — заключил политик.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что украинские военные атаковали нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава российского региона указал, что пострадавших при ударе нет. На территории комплекса после удара ВСУ произошел пожар. Хабиров сообщил, что власти устанавливают степень нанесенных атакой повреждений.

    Все новости