Бут рассказал о берущем Европу «на понт» Трампе

Бут: Трамп берет Европу на понт в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе Украины. Об этом в интервью KP.RU рассказал российский предприниматель Виктор Бут.

По его словам, американский лидер не собирается оказывать Европе и Украине безвозмездную помощь в их противостоянии с Россией. Вместо этого он требует от них перестать покупать российскую нефть у Индии и прекратить торговлю с Китаем, обложив товары из КНР пошлинами, на что европейцы не пойдут.

«Трамп просто берет европейцев на понт и говорит: "Хорошо, вы хотите воевать с Россией? Пожалуйста, воюйте, но за свои деньги. Хотите, чтобы я вам помог? А вы введите сначала санкции"», — сказал Бут.

Ранее Трамп заявил, что Европа вводит недостаточно жесткие санкции в отношении России. В частности, американский лидер упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.