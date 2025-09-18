Силовые структуры
Бывший ученик ворвался в школу с ножами и молотком в российском регионе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Воронежской области задержали 17-летнего подростка, который ворвался вооруженным в школу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Утром 17 сентября молодой человек спланировал преступление в учебном заведении Острогожского района. Для этого он взял с собой ножи и молоток. Работники школы смогли обезвредить юношу и передать его правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о помещении подростка в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.

Как стало известно изданию «Вести Воронеж», молодой человек ранее учился в школе, на которую напал. Перед этим он написал на своей странице в соцсетях сообщение: «Вам не жить, я уже близко». В школе ему удалось пробраться в раздевалку, где он достал молоток и бросился на девочек. Его внимание отвлек другой ученик.

