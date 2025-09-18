Раскрыты подробности расправы над девочкой из Бердянска фанаткой «битцевского маньяка»

В Бердянске завершили расследование убийства 7-летней девочки фанаткой Пичушкина

В Бердянске завершили расследование дела о расправе над семилетней девочкой несовершеннолетней фанаткой «битцевского маньяка». Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Запорожской области Игоря Когана.

Следствие установило, что утром 16 мая 14-летняя школьница спрятала в сумке перчатки и молоток и вышла на улицу в поиске жертвы. Около одного из домов она заметила соседскую девочку и, осознав, что та не сможет оказать сопротивление, оставила свой выбор на ней. По словам следователя, на допросе задержанная заявила, что считала девочку непутевой и слабой.

В результате подросток заманила бутербродами жертву в глухое место в лесу, где ударила ее по голове молотком. Ребенок пыталась защититься, но дать отпор не смогла из-за потери сознания. Задержанная продолжала бить девочку, пока та не перестала подавать признаков жизни.

Коган также отметил, что подросток из неблагополучной семьи — отца не участвовал в воспитании, а мать злоупотребляла спиртным.

О задержании подростка сообщалось 19 мая. На месте пресутпления она оставила записку, в которой призналась в любви к серийному маньяку Александру Пичушкину. Несовершеннолетней грозит до десяти лет лишения свободы. Экспертиза подтвердила ее вменяемость.