Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 18 сентября 2025Россия

Чиновник вытащил упавшего на рельсы в московском метро пассажира

Shot: Чиновник из Минздрава Сидоренко вытащил упавшего на рельсы в метро Москвы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко вытащил пассажира, упавшего на рельсы в метро Москвы. Действия чиновника попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, как мужчина в зеленой куртке вместе с сотрудниками подземки вытягивает мужчину, оказавшегося на рельсах.

Как пишет Shot, Сидоренко возвращался с работы и стал очевидцем происшествия. Чиновник связался с дежурным и начал подавать знаки машинисту, чтобы тот остановил поезд. Состав затормозил в последние секунды, предположительно, до упавшего горожанина оставалось несколько сантиметров.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко спас пассажира с гипертонией на рейсе в Ханой. Министр около часа оказывал медицинскую помощь, контролируя давление и принимая меры по стабилизации состояния. Пассажиру дали необходимые лекарства и провели лечебные процедуры на борту самолета.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью запретила импорт российского газа

    Раскрыты подробности дела о фрагментах тела в багажнике авто популярного певца

    Биржевые цены на дизтопливо в России обновили максимум

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу

    Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

    Названы особенности экспериментального «Черного орла»

    Лавров назвал причину разочарования Трампа

    Захарова сравнила подход Запада к Украине с цитатой из «Маленького принца»

    Чиновник вытащил упавшего на рельсы в московском метро пассажира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости