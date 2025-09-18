Чиновник вытащил упавшего на рельсы в московском метро пассажира

Shot: Чиновник из Минздрава Сидоренко вытащил упавшего на рельсы в метро Москвы

Начальник отдела Минздрава России Николай Сидоренко вытащил пассажира, упавшего на рельсы в метро Москвы. Действия чиновника попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На представленных кадрах видно, как мужчина в зеленой куртке вместе с сотрудниками подземки вытягивает мужчину, оказавшегося на рельсах.

Как пишет Shot, Сидоренко возвращался с работы и стал очевидцем происшествия. Чиновник связался с дежурным и начал подавать знаки машинисту, чтобы тот остановил поезд. Состав затормозил в последние секунды, предположительно, до упавшего горожанина оставалось несколько сантиметров.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко спас пассажира с гипертонией на рейсе в Ханой. Министр около часа оказывал медицинскую помощь, контролируя давление и принимая меры по стабилизации состояния. Пассажиру дали необходимые лекарства и провели лечебные процедуры на борту самолета.