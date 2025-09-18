Детские пособия и больничные вырастут в России

Депутат Бессараб: С 2026 года россиян ждет рост детских пособий и больничных

Некоторые параметры детских пособий и больничных по уходу за ребенком серьезно увеличатся с начала 2026 года. При этом материнский капитал должен быть проиндексирован с 1 февраля следующего года, заявила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, уже с начала грядущего года изменения претерпят пособия, зависящие от заработных плат россиян. В том числе, это касается минимального размера оплаты труда (МРОТ). В связи с его увеличением больничный по уходу за ребенком не сможет быть ниже, чем 27 тысяч рублей, если брать в пересчете на месяц, пояснила Бессараб.

Кроме того, она напомнила, что в возрасте ребенка до семи лет включительно больничный оплачивается родителю в объеме 100 процентов вне зависимости от стажа работы.

Ранее стало известно, что в России модернизируют программу материнского капитала. Соответствующие меры готовит Министерство труда и социальной защиты. По словам главы ведомства, в стране должна быть разработана более существенная поддержка при рождении второго ребенка.