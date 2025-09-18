Забота о себе
16:30, 18 сентября 2025Забота о себе

Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

Диетолог Семирядов: Яблочный уксус снижает инсулин и уменьшает аппетит
Фото: Sander Dalhuisen / Unsplash

Диетолог Дмитрий Семирядов посоветовал добавлять в пищу яблочный уксус, чтобы подавить чувство голода. Неожиданный метод снижения аппетита он подсказал в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рассказал, что, когда человек переходит в режим дефицита калорий, организм включает защитный механизм, чтобы сохранить запас энергии. По словам эксперта, ощущается это как сильное чувство голода. Чтобы снизить его интенсивность, диетолог посоветовал добавлять в пищу немного яблочного уксуса.

Семирядов отметил, что, согласно исследованиям, яблочный уксус уменьшает тягу к еде в течение 120 минут после употребления. «Уксус снижает инсулин, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшает аппетит», — добавил диетолог.

Кроме того, для уменьшения чувства голода он посоветовал есть всегда в одно и то же время, а между приемами пищи перекусывать продуктами, потребление которых занимает время. Например, твердыми яблоками или орехами, которые нужно очистить самостоятельно. «Такие продукты не только занимают руки и рот, но и дают чувство контроля над едой», — заявил диетолог.

Чтобы съедать меньше во время приема пищи, Семирядов посоветовал начинать есть с овощей и мяса или другого источника белка. Он пояснил, что белковые продукты хорошо насыщают, а растительная пища устраняет голод за счет объема.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил продукты, которые помогут снабдить организм энергией и витаминами для поддержания иммунитета осенью. Так, по его словам, для полезно в ежедневный рацион добавить инжир и сливы.

