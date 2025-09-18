Из жизни
16:46, 18 сентября 2025

Дым наркотиков окутал приют для животных

Антонина Черташ
Фото: Francisco Seco / AP

В США дым от сожженных ФБР наркотиков опустился на приют для животных. Об этом сообщает Click2Houston.

Инцидент произошел в среду, 17 сентября, когда сотрудники ФБР уничтожали около килограмма изъятого метамфетамина в городе Биллингс. Из-за обратной тяги токсичный дым попал в здание и полностью окутал его.

Это привело к госпитализации четырнадцати работников и эвакуации 75 собак и кошек. По словам директора приюта Тринити Халверсон, у нее возникла «очень сильная головная боль и боль в горле». У других сотрудников наблюдались головокружение, потливость и кашель.

Большинство пострадавших провели несколько часов в кислородной камере для лечения. Особое внимание уделялось четырем пометам котят, которые находились в закрытом помещении с наибольшей концентрацией дыма.

Приют останется закрытым до проведения тестов на загрязнение, а городские власти выясняют, правильно ли было проведено уничтожение наркотиков.

Ранее в Турции жители города отравились дымом от наркотиков, которые сожгла полиция. Турецкие правоохранители провели операцию по уничтожению более 20 тонн конфискованной марихуаны общей стоимостью 10 миллиардов турецких лир.

