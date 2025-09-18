Экономика
15:50, 18 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист раскрыл последствия отказа Эстонии от российского газа

Экономист Кульбака: Запрет Эстонии на импорт российского газа малозначим
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Запрет Эстонии на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России не обернется для страны неприятными последствиями, так как республика закупала незначительные объемы, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своей оценкой специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Для России несущественная достаточно вещь. Во-первых, через Эстонию, скорее всего, шло очень мала газа, и это не те объемы, которые могут что-то сделать. (…) Это не очень большие объемы, хотя и не очень приятная новость», — сказал Кульбака.

Правительство Эстонии на заседании в четверг, 18 сентября, запретило импорт СПГ из России, введя таким образом полный запрет на закупки российского газа. После запланированного на 1 января вступления в силу принятого запрета делать это будет нельзя. По словам главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, «учитывая поддержку Белоруссией действий России», меры распространятся и на Минск.

Европа в январе–августе 2025 года увеличила импорт СПГ на 24 процента до рекордных 92,8 миллиарда кубометров. Доля России в поставках в ЕС не называлась, однако по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов сообщалось, что страна заняла второе место по их уровню, нарастив объемы на 2,5 процента и уступая только США.

