Экс-президент Молдавии поблагодарил Трампа за одно решение

Экс-президент Молдавии Воронин поблагодарил Трампа за закрытие фондов Сороса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: i-Images / Pool / Global Look Press

Бывший президент Молдавии Владимир Воронин поблагодарил лидера США Дональда Трампа за решение закрыть фонды миллиардера Джорджа Сороса, поскольку это приведет к «трудным временам» у действующего молдавского президента Майи Санду. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Я очень признателен Трампу за то, что он закрыл эту лавочку во главе с Соросом — бандитская, контрреволюционная, антинародная и недемократическая система, которую Сорос распространил по всему миру. Не знаю, что будет делать выпускница школы фонда Сороса госпожа Санду, трудные времена для них», — сказал он.

По его словам, именно фонд Сороса организовал беспорядки в Молдавии в 2009 году, в результате которых Воронин ушел в отставку. Экс-президент подчеркнул, что он не довел до «украинского сценария», так как не дал команду применять оружие.

Ранее Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности Сороса и его сына за поддержку протестов в стране. Он добавил, что власти США «не позволят этим безумцам и дальше разрывать Америку на части».

