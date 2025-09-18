Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:02, 18 сентября 2025Бывший СССР

Генерал предсказал коллапс логистики ВСУ

Генерал Попов: ВСУ столкнутся с коллапсом из-за ударов по объектам логистики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут столкнуться с коллапсом перемещения войск и вооружения из-за российских ударов по логистике. Об этом рассказал в беседе с «Московским комсомольцем» генерал-майор Владимир Попов.

«Это промышленные логистические участки, на которых концентрируются все перевозки медикаментов, продовольствия, обмундирования, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания на передке. Это кровеносная система организма снабжения ВСУ, которая начинает отмирать», — рассказал эксперт.

Он добавил, что при этом украинское командование не может ввести накопленные резервы из-за отсутствия укреплений на фоне постоянного отступления украинских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики. По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском, а также общей ситуации на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    90-летнему аристократу понадобилась защита от 30-летней сталкерши

    На протестах во Франции насчитали более миллиона человек

    Генерал предсказал коллапс логистики ВСУ

    Туристка лишила жизни подругу во время отдыха на европейском курорте

    В Кремле прокомментировали отказ МОК отстранять Израиль

    В Москве таксист развратил несовершеннолетнюю пассажирку

    41-летняя звезда Comedy Woman снялась в откровенном наряде

    Трамп предложил Стармеру использовать армию

    Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости