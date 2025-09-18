Генерал Попов: ВСУ столкнутся с коллапсом из-за ударов по объектам логистики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут столкнуться с коллапсом перемещения войск и вооружения из-за российских ударов по логистике. Об этом рассказал в беседе с «Московским комсомольцем» генерал-майор Владимир Попов.

«Это промышленные логистические участки, на которых концентрируются все перевозки медикаментов, продовольствия, обмундирования, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания на передке. Это кровеносная система организма снабжения ВСУ, которая начинает отмирать», — рассказал эксперт.

Он добавил, что при этом украинское командование не может ввести накопленные резервы из-за отсутствия укреплений на фоне постоянного отступления украинских войск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть Донецкой народной республики. По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском, а также общей ситуации на фронте.