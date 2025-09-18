Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 18 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

Депутат Колесник: Зеленский приехал в ДНР для демонстрации намерений Западу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой Народной Республики (ДНР) для демонстрации своих намерений Западу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую цель поездки украинского лидера депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Никакой поддержки действующие части ВСУ от него не увидят. Он приехал на территорию Российской Федерации, субъектом которой является Донецкая Народная Республика, для демонстрации Западу своих намерений. Он незаконно находится на территории Российской Федерации», — заявил Колесник.

Лучше ему не появляться на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму ему также делать нечего. Это уже история, которая не подлежит никакому обсуждению. Я думаю, что на Западе это понимают

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (Покровском), а также общей ситуации на фронте.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    В Минэкономразвития рассказали о замедлении российской экономики на хорошей базе

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    В России отказались от идеи запретить въезд в страну европейцам

    Лавров раскрыл позицию США по референдумам на новых территориях

    Москвичам пообещали первый дождь после засухи

    Путин раскрыл численность объединенной группировки российских войск в зоне СВО

    Россиянам назвали два способа борьбы с отеками

    Сникерсы из 2010-х вновь вернулись в моду

    Российский мэр решил дать горожанам шанс проявить независимость и подал в отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости