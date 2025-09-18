Депутат Колесник: Зеленский приехал в ДНР для демонстрации намерений Западу

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой Народной Республики (ДНР) для демонстрации своих намерений Западу, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Такую цель поездки украинского лидера депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Никакой поддержки действующие части ВСУ от него не увидят. Он приехал на территорию Российской Федерации, субъектом которой является Донецкая Народная Республика, для демонстрации Западу своих намерений. Он незаконно находится на территории Российской Федерации», — заявил Колесник.

Лучше ему не появляться на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В Крыму ему также делать нечего. Это уже история, которая не подлежит никакому обсуждению. Я думаю, что на Западе это понимают Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, он пообщался с украинскими военными и заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (Покровском), а также общей ситуации на фронте.