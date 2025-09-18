Зеленский приехал в ДНР

Зеленский приехал в подконтрольную ВСУ часть ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Донетчина. Встретился с нашими воинами, участвующими в Добропольской контрнаступательной операции. Пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами», — написал политик.

В ходе поездки он также заслушал доклад главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского о ходе операции под Красноармейском (Покровском), а также общей ситуации на фронте.

Ранее Зеленский заявил, что все страны должны перестать думать о себе и об отношениях с Россией и подумать об Украине. При этом он подчеркнул, что считает несправедливым по отношению к Киеву обсуждение союзниками Украины возможных санкций против России.