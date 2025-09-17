Бывший СССР
Зеленский призвал всех перестать думать о себе и подумать об Украине

Зеленский призвал перестать думать об отношениях с Россией и подумать об Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Все страны должны перестать думать о себе и об отношениях с Россией и подумать об Украине. С таким заявлением выступил президент республики Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», — призвал он.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что считает несправедливым по отношению к Киеву обсуждение союзниками Украины возможных санкций против России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что возможные санкции против России затронут нефтяной и банковский секторы, а также будут включать введение пошлин. При этом он подчеркнул, что Вашингтон пойдет на серьезные меры лишь когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое.

