Появление в Москве халяльных спортзалов для мусульманок вызвало вопросы

Публицист Антоновский удивился появлению в Москве спортзала для мусульманок

Появление в Москве халяльного спортзала для мусульманок вызвало вопросы у российского публициста Романа Антоновского. Удивление от этого бизнеса автор выразил в Telegram.

Антоновский опубликовал снимки экрана страниц спортзалов для мусульманок, где говорится, что тело является благом, доверенным мусульманам от Аллаха, и забота о нем является формой поклонения ему. «Наша главная миссия — оздоровить женщин, (...) соблюдая ценности религии и используя дозволенные методы», — говорится в одном из постов, проиллюстрированном изображением черного манекена женщины в никабе.

«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры "только славянам" нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?» — удивился публицист.

Ранее сообщалось, что совет ученых-богословов Духовного управления мусульман России дал разрешение на инъекции ботокса верующим. Колоть ботокс мусульманам разрешили при наличии медицинских показаний, среди которых коррекция глубоких мимических морщин и асимметрии лица.