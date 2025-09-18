Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 18 сентября 2025Россия

Появление в Москве халяльных спортзалов для мусульманок вызвало вопросы

Публицист Антоновский удивился появлению в Москве спортзала для мусульманок
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Появление в Москве халяльного спортзала для мусульманок вызвало вопросы у российского публициста Романа Антоновского. Удивление от этого бизнеса автор выразил в Telegram.

Антоновский опубликовал снимки экрана страниц спортзалов для мусульманок, где говорится, что тело является благом, доверенным мусульманам от Аллаха, и забота о нем является формой поклонения ему. «Наша главная миссия — оздоровить женщин, (...) соблюдая ценности религии и используя дозволенные методы», — говорится в одном из постов, проиллюстрированном изображением черного манекена женщины в никабе.

«Как там поживает московский суд? Сдавать квартиры "только славянам" нельзя, а залы для мусульманок можно? И нет ли тут харама?» — удивился публицист.

Ранее сообщалось, что совет ученых-богословов Духовного управления мусульман России дал разрешение на инъекции ботокса верующим. Колоть ботокс мусульманам разрешили при наличии медицинских показаний, среди которых коррекция глубоких мимических морщин и асимметрии лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости