В России мусульманам разрешили колоть ботокс

Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам колоть ботокс

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России дал разрешение на инъекции ботокса. Соответствующий пост появился в Telegram-канале организации.

В частности, колоть ботокс мусульманам разрешили при наличии медицинских показаний, среди которых коррекция глубоких мимических морщин, асимметрии лица и профилактика рубцов. Кроме того, важно получить заключение врача-косметолога.

При этом препарат не должен содержать запрещенных компонентов, например, альбумин человеческого происхождения. А сама процедура должна проводиться только в лицензированных медицинских учреждениях.

«Данное решение может быть пересмотрено при появлении новых научных данных о свойствах и воздействии ботулотоксина на организм человека», — говорится в публикации.

В декабре прошлого года в России отозвали разрешение на религиозное многоженство.