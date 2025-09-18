Силовые структуры
14:40, 18 сентября 2025Силовые структуры

Пресечен вывоз из России особо ценных диких животных на 50 миллионов рублей

В Приморье суд приговорил попытавшегося вывезти диких животных на 50 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Приморском крае суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима иностранца, который организовал преступное сообщество и планировал вывезти из России особо ценных диких животных на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Четверо его подельников уже были осуждены ранее, еще один участник группировки находится в международном розыске. Осужденного признали виновным по статьям 210 («Создание преступного сообщества») и 30, 226.1 («Покушение на контрабанду») УК РФ.

По версии следствия, в 2016 году осужденный создал преступное сообщество из пяти уроженцев иностранного государства для приобретения стратегически важных товаров и ресурсов, а также частей и производных особо ценных диких животных. Группировка действовала с июля 2017 по январь 2018 года. Указанные предметы злоумышленники планировали вывезти из России. В результате после задержания у них изъяли части и производные особо ценных диких животных на более чем 50 миллионов рублей и стратегические важные ресурсы на сумму свыше 40 тысяч рублей.

Ранее житель Нижегородской области попытался провернуть схему с бриллиантами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но попался.

