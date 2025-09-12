Россиянин провернул схему с бриллиантами из ОАЭ и попался

В Нижегородской области ФСБ задержала мужчину за контрабанду бриллиантов

Житель Нижегородской области попытался провернуть схему с бриллиантами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), но попался. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчины вывез из России украшения с недрагоценными камнями, купил в ОАЭ 15 бриллиантов и вставил их в привезенные ювелирные изделия. Вернувшись на родину, декларировать товары он не стал, однако был задержан на таможне. Стоимость незаконно ввезенных бриллиантов превысила два миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Амурской области предотвратили контрабанду в Китай 34 килограммов золота.