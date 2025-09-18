Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

Mash: Рэпер Xzibit изменил тур по США ради выступления в Москве

Американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV), известный также в качестве ведущего шоу «Тачку на прокачку» на MTV, внес изменения в свой гастрольный график по США ради концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до этого на сайте артиста список городов тура состоял из Сан-Диего, Лас-Вегаса и Темпе, при этом дата выступления в Темпе и Москве совпадали — 27 сентября.

Пользователи сети предположили, что музыкант может не приехать в Россию, пишет канал. «Позже сам артист вышел на связь и подтвердил, что будет качать толпу в Москве. А информацию про Аризону отовсюду стер. Теперь на официальном сайте концерты идут списком: Сан-Диего, Лас-Вегас, Москва», — говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что Xzibit сорвал тур по России. Тогда рэпер отложил поездку по российским городам на неопределенный срок. Известно, что артист планировал выступить в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Изначально он должен был приехать в Россию в 2024 году. По версии поклонников, исполнитель отказался от своих планов из-за давления тогдашнего американского правительства и главы Белого дома Джо Байдена.