Кадыров ответил на вопрос об ошибках прошлого у властей Чечни

Кадыров: Как руководитель принимал единственно правильные решения

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопрос о том, допускали ли власти ошибки и что бы он изменил с момента, когда возглавил регион, сказал, что менять ему нечего — как руководитель он принимал единственно правильные решения. Его слова передает РИА Новости.

«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона», — сказал он.

По его словам, в начале руководства регионом перед властями стояли другие тяжелые задачи. Сейчас же у руководства новые взгляды для развития экономики Чечни и республики в целом. Все принятые решения были верными, так как можно увидеть положительный их результат, добавил Кадыров. Руководитель Чечни занимает свое кресло с 2007 года и дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.

Ранее глава Чечни заявил, что раньше был более жестким и принципиальным в вопросах, касающихся терроризма, и тех, кто халатно относился к своим обязанностям. Сейчас, по его словам, система работает как часы, из-за чего нет необходимости принимать жесткие меры, добавил он.