Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

Politico: Китайский порт Нинбо начнет перевозки через Северный морской путь

Китайский порт Нинбо готовится протестировать перевозки через Северный морской путь. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, первое судно начнет свой путь 20 сентября. Новый маршрут будет сложнее пробных перевозок.

«Они уже осуществляли перевозки из точки в точку, например, из китайского порта в Гамбург или Санкт-Петербург. Этот вояж отличается. Корабль зайдет в четыре порта в Китае, потом пройдет через Арктику, затем посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск. Это действительно больше похоже на обычный морской маршрут перевозок», — пояснил основатель американского Арктического института Мальте Хамперт.

По словам эксперта, китайские перевозчики сейчас накапливают знания и опыт, а также обучают экипаж. В скором времени на фоне изменения климата ледяной покров снизится еще на 30-50 процентов, и Арктика станет более привлекательна для транспортных компаний.

Ранее Financial Times предупреждала, что нежелание большинства судоходных компаний работать в Арктике поставило под сомнение прогнозы о том, что потепление климата повысит роль Северного морского пути в мировой торговле. В 2018 году отплытие корабля Venta Maersk из Владивостока в Санкт-Петербург воспринималось как предвестник грядущих перемен, так как это было первое контейнерное судно, которое направилось в Европу из Азии по Северному морскому пути. Однако за семь лет оно осталось единственным судном крупной международной контейнерной линии, использовавшим этот маршрут.