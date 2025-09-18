Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

China Eastern Airlines запустит 25-часовой авиарейс из Шанхая в Буэнос-Айрес

Авиакомпания China Eastern Airlines запустит самый длинный авиарейс из Шанхая в Буэнос-Айрес, его продолжительность составит 25 часов. Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP).

Первый полет состоится 4 декабря. Самолет преодолеет расстояние в 20 тысяч километров и совершит одну транзитную двухчасовую остановку в Окленде, Новая Зеландия. Ожидается, что эта мера укрепит роль города как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой. Обратный перелет займет 29 часов.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ облегчить перелет. Она пояснила, что основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне. В связи с этим тренер посоветовала делать ряд упражнений, в том числе круговые вращения стопами и легкие скручивания корпуса, разгружающие позвоночник.