Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:36, 18 сентября 2025Путешествия

Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

China Eastern Airlines запустит 25-часовой авиарейс из Шанхая в Буэнос-Айрес
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zhang Xiaoliang / XinHua / Global Look Press

Авиакомпания China Eastern Airlines запустит самый длинный авиарейс из Шанхая в Буэнос-Айрес, его продолжительность составит 25 часов. Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP).

Первый полет состоится 4 декабря. Самолет преодолеет расстояние в 20 тысяч километров и совершит одну транзитную двухчасовую остановку в Окленде, Новая Зеландия. Ожидается, что эта мера укрепит роль города как южного транспортного узла между Азией и Южной Америкой. Обратный перелет займет 29 часов.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ облегчить перелет. Она пояснила, что основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне. В связи с этим тренер посоветовала делать ряд упражнений, в том числе круговые вращения стопами и легкие скручивания корпуса, разгружающие позвоночник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наступают на всех направлениях». Начальник Генштаба раскрыл успехи Российской армии в зоне спецоперации

    Мелания Трамп и жена Короля Карла III пришли на банкет в нарядах цветов флага Украины

    В США признали отставание от России и Китая в одной сфере

    В Госдуме прокомментировали слова президента Польши о ядерном оружии

    Российский снайпер сообщил о вызове на дуэль от противника

    Россиянин погиб от удара дрона ВСУ

    Китайская авиакомпания запустит самый длинный рейс в мире

    Привычка участницы кулинарного шоу вызвала у зрителей отвращение

    Трампа заподозрили в сокрытии болезни

    Над российским городом прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости