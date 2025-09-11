Спорт
19:07, 11 сентября 2025Спорт

Назван способ облегчить перелет в самолете

Тренер по растяжке Бахтурина: Круговые вращения стопами облегчат перелет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ облегчить перелет. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина заявила, что основная причина дискомфорта — малоподвижность и снижение кровотока в условиях пониженного давления в салоне. Дефицит движения и обезвоживание усиливают напряжение в мышцах и могут привести к спазмам и боли. Эксперт посоветовала во время полета выполнять короткие, но регулярные упражнения прямо в кресле.

Среди наиболее эффективных движений Бахтурина назвала круговые вращения стопами и так называемый «насос» для голеней, которые предотвращают застой крови и опухлости; раскрытие грудной клетки для облегчения дыхания; наклоны головы и вращения плеч для снятия напряжения; легкие скручивания корпуса, разгружающие позвоночник. Все упражнения могут выполняться так, что не мешают соседям и не требуют дополнительного пространства.

Ранее Бахтурина раскрыла топ-4 ошибок при выполнении ягодичного моста. В их числе оказались переизгиб поясницы и опора на носки.

