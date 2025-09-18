Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 18 сентября 2025Ценности

Клава Кока показала внешность на архивных фото со словами «ваша неформалка»

Певица Клава Кока показала внешность на архивных фото в неформальных нарядах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @klavacoca

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала внешность на архивных фото со словами «ваша неформалка». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

30-летняя исполнительница поделилась кадрами, на которых предстала в подростковом возрасте. Она позировала в нарядах, близких к эмо-культуре. Так, девушка позировала с косой челкой и стрижкой маллет с рваными прядями, в облегающих джинсах, массивных кедах, платках и браслетах в черно-белую клетку, а также облегающих джемперах в полоску в сочетании с рубашкой и галстуком.

«Узнали бы? Ваша неформалка. Если что, у меня не было никаких пластических операций и инъекций, я просто выросла», — указала в подписи звезда.

В апреле Клава Кока станцевала перед камерой в мини-юбке и прозрачном топе.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все шло к третьей мировой войне». Трамп высказался об урегулировании конфликта на Украине

    Путин не исключил отмену патентной системы для мигрантов

    66-летняя бабушка вышла в финал конкурса красоты «Мисс Вселенная Япония»

    Восьмилетний россиянин едва не лишился ноги из-за встречи с медузой в Таиланде

    В США оценили преимущества реактивной «Герани»

    Стало известно о вспышке одного вируса в российском регионе

    Путин поддержал предложение ветеранов СВО по борьбе с нелегальными мигрантами

    Раскрыты подробности расправы над девочкой из Бердянска фанаткой «битцевского маньяка»

    Герой мема про «генеральские котлы» отреагировал на тренд

    В России ответили на заявление Трампа о разочаровании в Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости