Певица Клава Кока показала внешность на архивных фото в неформальных нарядах

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, показала внешность на архивных фото со словами «ваша неформалка». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,2 миллиона подписчиков.

30-летняя исполнительница поделилась кадрами, на которых предстала в подростковом возрасте. Она позировала в нарядах, близких к эмо-культуре. Так, девушка позировала с косой челкой и стрижкой маллет с рваными прядями, в облегающих джинсах, массивных кедах, платках и браслетах в черно-белую клетку, а также облегающих джемперах в полоску в сочетании с рубашкой и галстуком.

«Узнали бы? Ваша неформалка. Если что, у меня не было никаких пластических операций и инъекций, я просто выросла», — указала в подписи звезда.

