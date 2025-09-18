Лолита поблагодарила российских медиков за спасение жизни

Известная российская певица Лолила Милявская поблагодарила российских медиков за спасение жизни. Сотрудники бригады скорой помощи оперативно помогли одной из женщин, пришедших на концерт артистки в Геленджике. Об этом пишет KP.RU.
По словам исполнительницы, одной из ее поклонниц стало плохо, у нее случился инсульт во время выступления артистки.
«Мы всегда в райдер включаем скорую. И именно благодаря этому вчера женщине спасли жизнь», — отметила Лолита, добавив, что такую практику необходимо вводить на выступлениях всех артистов, так как это в первую очередь может понадобиться зрителям.
«Если можно, законодатели, попробуйте это рассмотреть», — подчеркнула она, выразив также особую благодарность присутствующим на ее выступлении медикам.
