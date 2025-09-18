Лолита поблагодарила российских медиков за спасение жизни

Лолита поблагодарила врачей из Геленджика за спасение женщины на ее концерте

Известная российская певица Лолила Милявская поблагодарила российских медиков за спасение жизни. Сотрудники бригады скорой помощи оперативно помогли одной из женщин, пришедших на концерт артистки в Геленджике. Об этом пишет KP.RU.

По словам исполнительницы, одной из ее поклонниц стало плохо, у нее случился инсульт во время выступления артистки.

«Мы всегда в райдер включаем скорую. И именно благодаря этому вчера женщине спасли жизнь», — отметила Лолита, добавив, что такую практику необходимо вводить на выступлениях всех артистов, так как это в первую очередь может понадобиться зрителям.

«Если можно, законодатели, попробуйте это рассмотреть», — подчеркнула она, выразив также особую благодарность присутствующим на ее выступлении медикам.

Ранее известный российский певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, не смог попасть на свой рейс и решил презентовать свою новую песню «Добрая Лунная» прямо во дворе в Екатеринбурге.