Лолита поблагодарила российских медиков за спасение жизни

Лолита поблагодарила врачей из Геленджика за спасение женщины на ее концерте
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Известная российская певица Лолила Милявская поблагодарила российских медиков за спасение жизни. Сотрудники бригады скорой помощи оперативно помогли одной из женщин, пришедших на концерт артистки в Геленджике. Об этом пишет KP.RU.

По словам исполнительницы, одной из ее поклонниц стало плохо, у нее случился инсульт во время выступления артистки.

«Мы всегда в райдер включаем скорую. И именно благодаря этому вчера женщине спасли жизнь», — отметила Лолита, добавив, что такую практику необходимо вводить на выступлениях всех артистов, так как это в первую очередь может понадобиться зрителям.

«Если можно, законодатели, попробуйте это рассмотреть», — подчеркнула она, выразив также особую благодарность присутствующим на ее выступлении медикам.

Ранее известный российский певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, не смог попасть на свой рейс и решил презентовать свою новую песню «Добрая Лунная» прямо во дворе в Екатеринбурге.

