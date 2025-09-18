Беременную 41-летнюю телеведущую увезли на скорой сразу после съемок шоу

Беременную британскую телеведущую Экерли увезли на скорой сразу после съемок шоу

41-летняя британская телеведущая Мишель Экерли, находящаяся на восьмом месяце беременности, попала в больницу после съемок программы Morning Live («Утреннее шоу») на канале BBC One. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Экерли появилась в шоу 8 сентября, после чего ее сразу увезли на скорой. Беременная ведущая пожаловалась врачам на боль в ухе — у нее диагностировали лабиринтит.

Экерли сообщила, что после госпитализации решила уйти в декретный отпуск. «Я вернусь на BBC Morning Live в следующем году и буду с прибавлением», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 43-летняя российская телеведущая Татьяна Арно впервые стала матерью. Она опубликовала фотографию, на которой держит новорожденного.

Экерли ведет Morning Live с 2022 года. Ранее она была ведущей шоу This Morning («Этим утром») на канале ITV.