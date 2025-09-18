Культура
Моргенштерна и Инстасамку назвали угрозой национальной безопасности Украины

На Украине назвали угрозой национальной безопасности Моргенштерна и Инстасамку
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / ТАСС

Представитель уполномоченного по защите государственного языка на Украине Игорь Спиридонов заявил, что исполнители Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) и Инстасамка, а также мультфильм «Маша и Медведь» являются угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Это навязывание русского языка. С моральной точки зрения ненормально слушать российскую музыку или смотреть российские фильмы», — заявил чиновник.

Спиридонов добавил, что прослушивание треков российских артистов или просмотр фильмов и сериалов, созданных в стране, — «это монетизация доходов РФ». По его мнению, большинство граждан Украины выступают за запрет контента из России.

5 сентября сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин выступил с инициативой о запрете мультфильма «Маша и Медведь» на территории страны. Парламентарий потребовал заблокировать отдельный YouTube-канал, на котором содержатся версии мультсериала с украинской озвучкой. Он преодолел планку 18 миллионов подписчиков, став самым популярным детским каналом видеохостинга на Украине.

