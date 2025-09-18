Москвич обустроил туалет на балконе с панорамными окнами и попал на видео

Житель Москвы обустроил туалет на балконе с панорамными окнами и удивил прохожих. Необычно расположенный санузел попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».

На снятых очевидцами кадрах видно, как на застекленном балконе одной из новостроек мужчина сидит на унитазе. «Туалеты в московских новостройках явно не для стеснительных», — прокомментировали авторы публикации.

Пользователи сети пошутили, что такой санузел — демонстрация нового уровня открытости жителей столицы. Москвичи также посоветовали мужчине обзавестись шторами на балконе.

Ранее в Барнауле решили продать микроквартиру с туалетом и кухней на балконе. Санузел обшит деревом, в нем два окна, выходящих на улицу и в комнату. Помещение вместило унитаз, раковину, душ, зеркало. В другой половине балкона оборудована кухня, там же стоит стиральная машина.