Набиуллина назвала условия удержания роста цен в России

Набиуллина: Предсказуемая бюджетная политика нужна для сдерживания инфляции

Для удержания роста цен в России необходима взаимная предсказуемость денежно-кредитной и бюджетной политики. Такие условия для недопущения ускорения инфляции назвала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, чтобы рост цен в стране не ускорялся, нужна предсказуемая политика. Низкая инфляция обеспечит более предсказуемый валютный курс.

«Когда задают вопрос про курс, я предлагаю все-таки вспомнить, что валютный рынок — это рынок. И на нем действуют те же рыночные законы. Людей даже не столько беспокоит всегда ослабление или укрепление, сколько предсказуемость, чтобы было поменьше колебаний. Вот низкая инфляция — это более стабильный курс, более предсказуемый, тот, который может и бюджет рассматривать, и компании», — пояснила она.

Также в рамках выступления на Московском финансовом форуме Набиуллина посоветовала не рассчитывать на искусственное влияние регулятора на курс рубля. Надо ориентироваться на рыночную стоимость национальной валюты — подкручивать ее в ту или иную сторону ЦБ не станет, подчеркнула она.

