В сети заметили непристойную деталь в образе Мелании Трамп на королевском банкете

Пользователи сети заметили одну необычную деталь в образе американской фотомодели, дизайнера и жены президента США Дональда Трампа Мелании Трамп на банкете в Виндзорском замке. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) королевской британской семьи.

55-летняя супруга американского лидера решила выбрать для светского ужина облегающее желтое платье люксового бренда Carolina Herrera с фиолетовым поясом. Кроме того, она распустила волосы и дополнила свой образ массивным серьгами, украшенными сияющими камнями.

Юзеры обратили внимание на неподходящий, по их мнению, наряд знаменитости. Оказалось, что по этикету одежда гостей Виндзорского замка не должна оголять плечи и другие части тела. «Возможно, я ошибаюсь, но разве прилично надевать платье с открытыми плечами на такое мероприятие?», «О чем она думала, когда надевала платье с открытыми плечами?», «Наряд Мелании просто отвратительный», «Если бы Мишель Обама надела такое платье, ее бы сразу выгнали», «Я в шоке от внешнего вида Мелании», — высказывались они.

Ранее Мелания Трамп также смутила общественность нарядом во время официального визита в Великобританию.