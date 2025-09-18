Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 18 сентября 2025Ценности

Внешний вид Мелании Трамп на встрече с королевской семьей подняли на смех в сети

Мария Винар

Фото: Andrew Matthews / Reuters

Американская фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп встретилась с королевской семьей в Великобратании и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Page Six.

Первая леди США вместе с супругом прибыла в Виндзорский замок. Так, для выхода в свет 55-летняя знаменитость выбрала черный костюм люксового бренда Dior, состоящий из приталенного жакета и юбки длиной ниже колен. Кроме того, она надела остроносые туфли на шпильках и фиолетовую шляпу, широкие поля которой закрывали ее глаза. Трамп дополнила образ серьгами-пусетами с бриллиантами.

Читатели портала обратили внимание на шляпу избранницы американского лидера и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Шляпа Мелании просто уморительная. В ней она напоминает мне вьетнамскую женщину из 1960-х», «Учитывая, что это был государственный визит к союзнику, остается только гадать, что она имела в виду, надев эту шляпу в виде летающей тарелки», «Мелания великолепна, но шляпа делает ее похожей на абажур», «Ее шляпа больше подходит для охоты на НЛО, а не для королевского визита», «Отвратительно. Ее словно одели в темноте», — шутили они.

Ранее Мелания Трамп также смутила общественность нарядом во время официального визита в Великобританию.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

    В Госдуме прокомментировали скандал из-за хиджабов в российской школе

    Опровергнут популярный миф о воде

    Возврат России Турцией С-400 опровергли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости