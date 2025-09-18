Силовые структуры
18:40, 18 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемому в покушении на Авраама Руссо вынесли приговор за другое убийство

В Москве осудили охранника Эльдукаева за заказное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве осудили охранника Тархана Эльдукаева за заказную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и для этого обратился к Тархану Эльдукаеву, который на тот момент возглавлял его охрану. После этого подчиненный нашел двух исполнителей, согласившихся за вознаграждение выследить и расправиться с Гуршумовым. 23 декабря 1996 года в него выстрелили не менее семи раз в подъезде дома. Таир Гуршумов получил ранение в голову, несовместимое с жизнью. Также тяжело был ранен его брат — Тельман Гуршумов, но его удалось спасти.

21 августа присяжные заседатели признали подсудимого виновным в преступлении.

Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14 с половиной годам колонии общего режима и лишил воинского звания.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо признали невиновным.

