Обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо признали невиновным

Охранника Эльдукаева признали невиновным в покушении на певца Руссо

В Москве коллегия присяжных признала невиновным борца-вольника Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Эльдукаева признали виновным в пособничестве покушению на братьев-бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых. Прокурор убеждал присяжных признать мужчину виновным по всем эпизодам. Адвокат возражал и представлял доводы о его непричастности и полной невиновности.

По версии следствия, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и для этого обратился к Эльдукаеву, который на тот момент возглавлял его охрану. После этого подчиненный нашел двух исполнителей, согласившихся за вознаграждение выследить и расправиться с Гуршумовым. 23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Также тяжело был ранен его брат — Тельман Гуршумов, но его удалось спасти.

Кроме того, следствие считает, что Исмаилов решил расправиться и с певцом Авраамом Руссо, который отказался от его покровительства. После этого Эльдукаев нанял исполнителей. Они 19 августа 2006 года открыли стрельбу из автомата по машине с Руссо. Певец был ранен.