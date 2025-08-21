Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:05, 21 августа 2025Силовые структуры

Обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо признали невиновным

Охранника Эльдукаева признали невиновным в покушении на певца Руссо
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тархан Эльдукаев

Тархан Эльдукаев. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве коллегия присяжных признала невиновным борца-вольника Тархана Эльдукаева по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщает ТАСС.

При этом Эльдукаева признали виновным в пособничестве покушению на братьев-бизнесменов Таира и Тельмана Гуршумовых. Прокурор убеждал присяжных признать мужчину виновным по всем эпизодам. Адвокат возражал и представлял доводы о его непричастности и полной невиновности.

По версии следствия, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и для этого обратился к Эльдукаеву, который на тот момент возглавлял его охрану. После этого подчиненный нашел двух исполнителей, согласившихся за вознаграждение выследить и расправиться с Гуршумовым. 23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Также тяжело был ранен его брат — Тельман Гуршумов, но его удалось спасти.

Кроме того, следствие считает, что Исмаилов решил расправиться и с певцом Авраамом Руссо, который отказался от его покровительства. После этого Эльдукаев нанял исполнителей. Они 19 августа 2006 года открыли стрельбу из автомата по машине с Руссо. Певец был ранен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С застрявшей на самой опасной горе СССР альпинистки хотят взыскать миллионы за спасение. Она находится на пике Победы уже 9 дней

    «Калашников» начал поставки усиленных бронешлемов

    Продажи крупнейшего в России производителя труб рухнули

    ВС России нейтрализовали аэроразведку ВСУ по всей линии фронта

    Старейшей в мире женщине исполнилось 116 лет

    Жена Гарика Харламова в бикини поплавала в бассейне

    Чемпион мира Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США

    Трамп раскрыл сроки принятия решения по Украине

    Российскому генералу запросили 12,5 года колонии

    У звезды «Очень странных дел» появился ребенок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости