07:42, 18 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Бывший глава Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области был задержан в аэропорту при попытке скрыться от следствия. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь о проходящем по делу о получении взяток Валерии Николове. Его задержали при попытке вылететь в Турцию. Он купил билет в одну сторону без бронирования проживания. Информация о покупке была получена благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, в том числе при прослушке его телефона.

Отмечается, что обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере старался максимально скрыть свой выезд и соответствующим образом проинструктировал свое близкое окружение.

В ноябре 2024 года на освобождении Николова из СИЗО настаивала прокуратура.

    Все новости