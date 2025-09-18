Экономика
18:34, 18 сентября 2025

Официальный курс евро вырос почти до 99 рублей

Банк России 18 сентября повысил официальные курсы доллара и евро
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России повысил установленные на 19 сентября официальные курсы американской и европейской валют к рублю. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте регулятора данные.

Курс доллара вырос на 17 копеек, до 83,17 рубля, евро, находившийся на прошлой неделе выше отметки в 99 рублей, снова приблизился к ней, прибавив 68 копеек, до 98,98.

Фактор налогового периода пока лишь удерживает рубль от устойчивого снижения, хотя обычно на его фоне нацвалюта демонстрирует более или менее устойчивое укрепление, пишет эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, на положении дел, судя по всему, сказывается недостаточный приток инвалюты от экспорта, вызванный невысокими нефтяными ценами и влиянием на поставки сырья геополитических факторов.

В четверг, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о том, что низкая инфляция сделает рубль более стабильным. Она призвала ориентироваться в вопросах курса на рынок, не ожидая, что ЦБ «подкрутит» его в ту или иную сторону.

