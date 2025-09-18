Под Петербургом мужчина решил собрать грибы и неделю выживал в лесу

В Ленинградской области у деревни Каушта Тосненского района мужчина решил пойти собирать грибы и выживал в лесу целую неделю, так как потерялся. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мужчина пропал под Санкт-Петербургом 10 сентября, спасатели и волонтеры искали его семь дней. Ночные температуры в лесу, где выживал грибник, составляли около 3-5 градусов выше нуля.

Грибника эвакуировали из леса и передали врачам. Подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее пенсионер из деревни Жилоток Ленинградской области пошел в лес за грибами, потерялся и на протяжении 16 дней выживал в нем. Пенсионер нашелся в охотничьем домике, который расположился в болотистой местности — все это время грибник находился там и даже успел встретить свое 68-летие.