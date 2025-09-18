Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 18 сентября 2025Россия

Под Петербургом мужчина решил собрать грибы и неделю выживал в лесу

В Ленобласти грибник неделю блуждал по лесу, он в больнице
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Ленинградской области у деревни Каушта Тосненского района мужчина решил пойти собирать грибы и выживал в лесу целую неделю, так как потерялся. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мужчина пропал под Санкт-Петербургом 10 сентября, спасатели и волонтеры искали его семь дней. Ночные температуры в лесу, где выживал грибник, составляли около 3-5 градусов выше нуля.

Грибника эвакуировали из леса и передали врачам. Подробностей о его состоянии не приводится.

Ранее пенсионер из деревни Жилоток Ленинградской области пошел в лес за грибами, потерялся и на протяжении 16 дней выживал в нем. Пенсионер нашелся в охотничьем домике, который расположился в болотистой местности — все это время грибник находился там и даже успел встретить свое 68-летие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Стало известно о борьбе Пентагона с «празднующими» расправу над Кирком

    Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа

    Минфин опроверг возможность дополнительного налога для банков

    Опасный астероид пронесся рядом с Землей

    Военный аналитик дал оценку роям дронов ВСУ

    Боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца

    Жителей российского города возмутило надгробие на детской площадке

    Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился

    В МИД не увидели противоречий в стремлении Армении в ЕС и ее членстве в ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости