Потерявшийся в лесу грибник встретил день рождения на болоте

Дедушка-грибник 16 дней выживал в лесу Ленобласти и встретил там день рождения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Пенсионер из деревни Жилоток Ленинградской области пошел в лес за грибами, потерялся и на протяжении 16 дней выживал в нем. Была развернута масштабная операция по поиску пожилого мужчины, о чем изданию «Фонтанка» рассказали представители добровольческого отряда «Лиза Алерт».

К поискам также подключились отряды «Отклик», «Экстремум» и спасатели ПСО «Новая Ладога». Пропавшего искали более двух недель, установить его местонахождение не удавалось. Пенсионер нашелся 8 сентября в охотничьем домике, который расположился в болотистой местности. Все это время грибник находился там и даже успел встретить свое 68-летие.

На место прибыл местный житель, который вместе с охотниками на болотоходе эвакуировал найденного мужчину из леса, а затем передал его родственникам.

Как сообщалось ранее, подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае. По предварительным сведениям, инцидент произошел днем 7 сентября в Дзержинском районе. Найти школьника пока не удалось. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

