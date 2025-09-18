Экономика
13:19, 18 сентября 2025Экономика

В России увидели смысл в заказе дорогих российских микросхем

Замглавы Минпромторга Шпак призвал не сравнивать российские чипы с иностранными
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: IM Imagery / Shutterstock / Fotodom

В значительном снижении цен на российские микросхемы, чтобы они смогли выдерживать конкуренцию, нет никакого смысла, лучше обеспечить производителей твердыми заказами. Об этом в эфире Радио РБК заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Он призвал в принципе не сравнивать отечественные чипы с импортными, потому что обычному потребителю нужна не микросхема, а конечное устройство. Соответственно, даже если она будет дороже аналога на треть, то сам товар поднимется в цене значительно меньше.

Таким образом, подчеркнул Шпак, следует добиваться установки в устройствах российских микросхем, дать производителям рынок, чтобы они заранее знали объемы продаж. По его словам, государственная поддержка отрасли необходима на то время, пока процессы не станут экономически стабильными и эффективными.

Ранее сообщалось, что компания «Микрон» готовится начать серийный выпуск микросхем по топологии 65 нанометров в 2028 году (в мире их производство стартовало в середине 2000-х). Такой срок содержится в утвержденном плане по развитию электроники и микроэлектроники в стране до 2030 года.

Между тем в сентябре стало известно, что холдинг Fplus, один из крупнейших производителей электроники в России, столкнулся с претензиями уже трех банков, которые готовятся обанкротить компанию из-за долгов. По оценкам экспертов, производитель рассчитывал на стабильный госкаказ, а когда закупки продукции упали, найти ей другое применение не удалось, из-за чего мощности остаются незагруженными.

