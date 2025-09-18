Посадивший самолет в поле пилот рассказал о выборе места для аварийного приземления

Спасший 167 человек пилот рассказал о принятии решения о посадке самолета в поле

Посадивший самолет в поле под Новосибирском в 2023 году и ставший фигурантом уголовного дела пилот Сергей Белов пошел на аварийное приземление из-за слишком сильного расхода топлива. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Ленте.ру.»

По словам Белова, во время полета в Новосибирск они поняли, что расход топлива слишком большой. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находились 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа — прим. «Ленты.ру»), летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха. Найти такое место в условиях огромной рабочей нагрузки и операционного стресса оказалось очень сложно: кругом были леса и болота.

Второй пилот увидел проселочную дорогу, но она была недостаточно безопасной. Белов, в свою очередь, заметил ровное поле. Рассмотрев все доступные варианты, летчики выбрали его. «Я перевел управление в ручной режим. «Второй пилот четко выполнял поставленные задачи, оказывая мне помощь», — вспоминает он.

Пилот отметил, что поиск подходящей площадки с воздуха — дело сложное даже для военных специалистов. А для линейного экипажа, который в подавляющем большинстве случаев летает по приборам, такой поиск и посадка — почти невыполнимая задача, поскольку они просто не отрабатывают такие действия на тренажерах.

«В реальной жизни риск был крайне высоким, но благодаря подготовке и слаженной работе экипажа мы успешно посадили самолет», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Барабинском районном суде Новосибирской области начался процесс по уголовному делу командира пассажирского лайнера компании «Уральские авиалинии» Сергея Белова. Следователи предъявили Белову обвинение по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), по которой ему грозит реальный срок.