Посол России объяснил повреждение здания Британского совета в Киеве

Келин: Здание Британского совета в Киеве было повреждено непреднамеренно

Здание Британского совета (признан в России нежелательной организацией) в Киеве было повреждено непреднамеренно, это сопутствующий ущерб из-за поражения военного объекта. Об этом рассказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

«Прямо через улицу от Британского совета располагалось крупное украинское военное предприятие. Оно было целью, а то, что случилось с Британским советом, — это просто сопутствующий ущерб», — отметил дипломат.

Келин отметил, что это было очень неудачной ситуацией, однако у Москвы не было цели повреждать здание Британского совета.

В конце августа Министерство иностранных дел Великобритании решило вызвать Андрея Келина в связи с ночными ударами Вооруженных сил РФ по Киеву. Причиной было повреждение здания Британского совета.