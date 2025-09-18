Посол России ответил на вопрос об отношении Москвы к протестам во Франции

Россия не имеет отношения к происходящим во Франции протестам против экономической реформы. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».
«Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции», — сказал он.
Однако, по его словам, Россию могут скоро обвинить в этом. Дипломат отметил, что происходящие забастовки являются внутригосударственными делами Франции.
Ранее пропалестинские левые активисты заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе. По мнению демонстрантов, этот завод продает военную технику Израилю и поэтому причастен к геноциду в Палестине.