05:07, 18 сентября 2025

Посольство в США сообщило о новых попытках разжигания антироссийской истерии

Бондарев: Убийство Кирка используют для разжигания антироссийской истерии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Machowicz / Reuters

Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка пытаются использовать для разжигания антироссийской истерии. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Соединенных Штатах Андрей Бондарев.

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии», — подчеркнул он.

Бондарев указал, что Россия не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела других стран, включая Штаты.

Покушение на активиста произошло 10 сентября во время его выступления на территории Университета долины Юта. Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачам не удалось спасти его.

