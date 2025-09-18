Представители прокуратуры КНР получили удостоверения в мастерской «Сенеж»

В «Сенеже» 14 китайских прокуроров прошли повышение квалификации

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился образовательный семинар для 14 представителей Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики. Мероприятие было направлено на укрепление сотрудничества между надзорными ведомствами России и КНР в научно-образовательной сфере.

Семинар стал продолжением системной работы «Сенежа» по трансляции российских ценностей, управленческого и образовательного опыта на международном уровне.

Начальник главного управления кадров Генеральной прокуратуры Валерий Войнов отметил, что последовательное развитие системы подготовки кадров — это ключ к эффективной работе в современных условиях.

«Расширяем и международное сотрудничество в сфере дополнительного образования. В текущем году вместе с командой "Сенежа" мы уже провели "Корпус служителей закону", уверен, что новая программа усилит управленческий потенциал прокуратуры и укрепит связи с китайскими партнерами», — подчеркнул Войнов.

Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров добавил, что в мастерской рады делиться с коллегами из Китайской Народной Республики экспертизой и практиками в управлении, командной работе, коммуникации, государственном дизайне.

Он добавил, что «Сенеж» последовательно наращивает работу в международной повестке. Ранее в Мастерской проходили форумные мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодежи, Международный молодежный форум «Дух Сенежа», семинар-совещание для лидеров и кураторов Международных клубов дружбы. В 2025 году состоялась Летняя школа для молодых госуправленцев из 40 стран, продолжается программа «Команда Абхазии» для управленцев республики.

Участники семинара прошли четырехдневную программу, включавшую лекции по историческому менеджменту, государственной политике и публичным коммуникациям, а также культурные мероприятия и командообразующие активности.

Так, исполнительный директор Московского отделения Российского военно-исторического общества Александр Подмазо рассказал участникам семинара об историческом менеджменте СССР. Руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов осветил политику сохранения духовно-нравственных ценностей. Начальник отдела по развитию личных аккаунтов госслужащих «Диалог Регионы» Ирина Минеева представила аспекты публичных коммуникаций в госуправлении. Руководитель «Мастерской государственного дизайна» Вячеслав Правдзинский раскрыл роль дизайна в государственно-общественных коммуникациях. Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров рассказал о важности командной работы.

В ходе программы прокуроры из КНР посетили Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, где для них провели экскурсию и концерт. В «Сенеже» участники смотрели отрывки из русского балета, учились расписывать матрешки, прошли мастер-класс по лепке пельменей и делали зарядку в духе СССР с вручением значков ГТО.

Финалом образовательного семинара в «Сенеже» стало прохождение тестирования, после которого прокуроры из КНР в торжественной обстановке получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

