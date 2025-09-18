Наука и техника
18:14, 18 сентября 2025Наука и техника

Путин оценил поставки боевой авиации для СВО

Путин: Потребности ВС России в боевой авиации полностью удовлетворяют
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Российские предприятия полностью удовлетворяют потребности Вооруженных сил (ВС) в боевой авиации и обеспечивают экспортные поставки. Темпы производства летательных аппаратов оценил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что боевая авиация нужна в условиях проведения СВО. «Мы не только полностью удовлетворяем потребности Вооруженных сил Российской Федерации сегодня, но и поставляем необходимую технику на экспорт. Она пользуется огромным спросом», — сказал он в ходе встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Ранее в сентябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Воздушно-космические силы России получили очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

В том же месяце генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха рассказал, что российскую военную авиацию можно считать лучшей в мире — это доказывает спецоперация.

