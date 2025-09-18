Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 18 сентября 2025Россия

Путин рассказал о смене в руководстве России

Путин заявил, что участники СВО будут следующей сменой руководства России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции (СВО) на Украине следующей сменой руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом глава государства порассуждал во время встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.

«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявлял, что молодые участники СВО на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Он сказал, что молодежь своей жизнью доказывает, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости