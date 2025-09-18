Путин рассказал о смене в руководстве России

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции (СВО) на Украине следующей сменой руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Об этом глава государства порассуждал во время встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной Думе.
«Это будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявлял, что молодые участники СВО на своем примере показывают важнейшие нравственные ориентиры. Он сказал, что молодежь своей жизнью доказывает, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству.