Пытавшие второклассницу ершиком российские школьницы попали под уголовное дело

Прокуратура взяла на контроль дело о пытках 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем

В Спасске-Дальнем возбудили уголовное дело после издевательств старшеклассниц над ученицей второго класса местной школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Информация о пытках восьмилетней девочки появились в среду, 17 сентября. Расследование дела по статье 116 («Иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ находится на контроле прокуратуры.

Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей школьницы. Личности старшеклассниц, которые издевались над ней, уже установлены.

Все произошло в школе № 12. Ученицы старших классов избили младшеклассницу и затолкали ей в рот туалетный ершик. Произошедшее увидели подруги девочки и позвали на помощь учителей.