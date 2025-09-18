Пытавшие второклассницу ершиком российские школьницы попали под уголовное дело

В Спасске-Дальнем возбудили уголовное дело после издевательств старшеклассниц над ученицей второго класса местной школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.
Информация о пытках восьмилетней девочки появились в среду, 17 сентября. Расследование дела по статье 116 («Иные насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ находится на контроле прокуратуры.
Как уточнила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшей школьницы. Личности старшеклассниц, которые издевались над ней, уже установлены.
Все произошло в школе № 12. Ученицы старших классов избили младшеклассницу и затолкали ей в рот туалетный ершик. Произошедшее увидели подруги девочки и позвали на помощь учителей.