09:23, 18 сентября 2025

Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

В Приморье директор оправдывает старшеклассниц, затолкавших ершик в рот девочке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Спасск-Дальний в Приморском крае директор школы №12 начал оправдывать старшеклассниц, которые затолкали туалетный ершик в рот девочке из второго класса. Как утверждает Telegram-канал Amur Mash, издевательства пытаются выдать за фантазии ребенка.

Появившиеся подробности о том, что подростки избили и унизили девочку, называют выдумкой, поскольку на теле ребенка нет никаких следов, поделилась сестра второклассницы.

Она подчеркнула, что ее семья убеждена в нападении старшеклассниц. С родителями в день инцидента разговаривал замдиректора, он упоминал воспитательную беседу с обидчицами и удаленные с телефонов видеоролики.

Кроме того, семья доверяет словам подруг униженной школьницы — они позвали на помощь учителей и остановили пытки.

Директор школы не видит повода для шумихи. Он обвинил родных девочки в обрушении рейтинга учреждения.

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося в образовательном учреждении, заявили в региональной прокуратуре.

Об инциденте в школе Приморья стало известно накануне.

