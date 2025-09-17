Россия
11:18, 17 сентября 2025

В российской школе второкласснице в рот засунули туалетный ершик

В Приморском крае девятиклассницы засунули девочке в рот туалетный ершик
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В городе Спасск-Дальний в Приморском крае девятиклассницы в школе засунули девочке из второго класса в рот туалетный ершик. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным российского издания, старшеклассницы затащили младшую в туалет во время перемены. Ребенка пытались задушить и не давали позвать взрослых. Пытки прекратились только тогда, когда подруги девочки привели в туалет учителей.

Родителям пострадавшей руководство школы ничего не рассказало об инциденте. Мать девочки уверена, что историю с издевательствами пытаются замять.

Жительница Приморья обратилась в полицию и потребовала отчислить старшеклассниц за жестокость по отношению к ее дочери.

До этого стало известно, что в Нерехте Костромской области компания подростков из 11 человек избила и поставила на колени 12-летнюю школьницу.

