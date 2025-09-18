Силовые структуры
Работа над затонувшим в российском озере вездеходе с геологами попала на видео

СК поделился видео с места, где утонул вездеход с геологами
Варвара Митина (редактор)

Работа сотрудников МЧС России и Следственного комитета (СК) страны на озере в Забайкальском крае, в котором утонул вездеход с геологами, попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в СК.

На кадрах видно, как в озере работает гусеничный трактор и водолазы. Вокруг место происшествия стоят сотрудники двух ведомств.

В СК рассказали, что 16 сентября вездеход с девятью людьми затонул при форсировании водоема. В результате инцидента не выжили пять человек. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

