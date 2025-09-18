Ценности
Рита Ора снялась крупным планом с обнаженной грудью

Британская певица Рита Ора снялась в откровенном корсете
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ritaora

Британская певица и актриса Рита Ора снялась в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя поп-исполнительница запечатлела себя в зеркало крупным планом. Так, она позировала перед камерой в прозрачном корсете и бежевых трусах, прикрыв рукой обнаженную грудь.

Кроме того, знаменитость поделилась снимками с музыкальной премии «Эмми». На них Ора запечатлена в белом костюме, который состоял из надетого на голое тело пиджака и брюк. Ее образ дополнили яркий макияж и аккуратная прическа с выпущенными прядями у лица.

В августе сообщалось, что Рита Ора в откровенном наряде пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити.

